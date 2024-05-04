رئيس جامعة قناة السويس يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.



وأعرب رئيس جامعة قناة السويس، عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار

وحرص الدكتور ناصر مندور، على تقديم التهنئة لمنتسبي الجامعة من الإخوة الأقباط، مؤكداً أن تزامن الأعياد للمصريين في توقيت واحد، يؤكد على الترابط القوي بين طرفي الوحدة الوطنية بمصر، مشيرًا إلى أن تزامن الأعياد والمناسبات الدينية يضيف المودة والمحبة والاستقرار في وطننا الحبيب.