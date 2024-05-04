تشكيل أرسنال المتوقع أمام بورنموث.. ثلاثي بالهجوم

أستقر المدرب مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال علي التشكيل الذي سيبدأ به لملاقاة نظيره ومنافسه بورنموث، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

تشكيل أرسنال المتوقع أمام بورنموث

ومن المتوقع أن يبدأ أرسنال مباراته أمام بورنموث بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- تومياسو.

وسط الملعب: مارتن أوديجارد- توماس بارتي- ديكلان رايس.

خط الهجوم: تروسارد- كاي هافرتيز- بوكايو ساكا.

تشكيل بورنموث المتوقع ضد أرسنال

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: أدم سميث، إيليا زيرني، ماركوس سينسي، ميلوس كيركيز.

وسط الملعب: ريان كريستي، لويس كوك، أنطوان سيمينو.

خط الهجوم: جاستن كلويفرت، ماركوس تافيرنييه، دومينيك سولانكي.