صحيفة ألمانية: روسيا تمتلك سلاحا مرعبا"توس- ٣"

ذكرت صحيفة ألمانية، أن روسيا تمتلك "سلاحا مرعبا" جديدا وهو نموذج محسّن لقاذفة اللهب الثقيلة "توس-3"، والذي لا تستطيع حتى الملاجئ المحصنة الصمود أمامه.



وقالت الصحيفة إن "ظهور نموذج أولي للنظام الجديد لقاذفة اللهب في روسيا، جاء في تقارير لمحللين عسكريين، ويعتبر تطويرا إضافيا لنظامي "توس-1" و"توس-2".

وأضافت: "التفاصيل حول القدرات الدقيقة لما يسمى بقاذفة اللهب الثقيلة الجديدة لا تزال غير معروفة، ولكن "توس-3" إذا ظهرت قريبا في ساحة المعركة، يمكن أن تصبح السلاح الأكثر رعبا لروسيا، في وجه أوكرانيا".

ووفقًا لخبراء عسكريين، فإن ظهور "توس-3" من شأنه أن يزيد من قوة القوات الروسية، فالقوة التدميرية لقذائفها تحولها إلى مدفعية اختراق "بلا رحمة"، إذ حتى الملاجئ المحصنة لا تستطيع الصمود أمامها.

وصرح العقيد في القوات المسلحة النمساوية، ماركوس رايزنر، لصحيفة "ديو ويلت"، أن "توس-3" هي "نسخة أكثر تدميرا" من أنظمة "توس-1" و"توس-2" وأكثر فعالية بفضل الدقة المتزايدة لها.

وأوضح أن "توس-3" قادرة على إطلاق مقذوفاتها الحرارية المميتة من مسافات أكبر(من الإصدرات السابقة)".

ويذكر أن قاذفات اللهب الثقيلة الروسية عبارة عن نوع فريد من الأسلحة، تعمل كراجمات صواريخ، إلا أن كل صاروخ يحتوي على مزيج حارق يتحول عند إصابة الهدف إلى رذاذ يشكل سحابة من مادة قابلة للاشتعال، كما يشكل ضغطا عاليا وحرارة مميتة تقتل أي كائن حي في منطقة سقوطه.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية، سيرغي تشيميزوف، في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن "أحدث أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "توس-2" مطلوبة بشدة في العملية العسكرية الخاصة، وقد تم إتقان إنتاجها الضخم".

وفي أبريل الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن إنتاج أنظمة قاذف اللهب "توس-1أي" في روسيا عام 2023، قد زاد بمقدار 2.5 مرة.