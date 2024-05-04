أوكرانيا: الجيش الروسي قصف مدينة سومي ٢٨ مرة

أعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة سومي الأوكرانية، قصف الجيش الروسي للمنطقة الواقعة شمال شرقي البلاد، 28 مرة خلال امس الجمعة؛ ما تسبب في وقوع 120 انفجارًا.



وذكرت الإدارة العسكرية للمنطقة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم - أن "الروس نفذوا، خلال النهار، 28 هجومًا مدفعيًا على المناطق الحدودية والمستوطنات في منطقة سومي"، موضحاً أن الهجوم شمل بلدات مثل ميكولايفكا، وخوتين، ويوناكيفكا، وكراسنوبيليا ومجتمعات "سيريدينا-بودا".

وحسب "يوكراين فورم"، هاجمت القوات الروسية المناطق الحدودية لمناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف 57 مرة، في 2 مايو، باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، وسجلت 284 انفجاراً.