عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خمسة مواطنين شمال نابلس فجر اليوم مجلس الأمن يعقد اجتماعًا مغلقًا بشأن المقابر الجماعية بغزة خلال الأسبوع الجاري حار نهارًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مجلس الأمن يعقد اجتماعًا مغلقًا بشأن المقابر الجماعية بغزة خلال الأسبوع الجاري

مجلس الامن
مجلس الامن

 

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، خلال الأسبوع الجاري، اجتماعا مغلقا بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة، بطلب من جمهورية الجزائر.

txt

وزير الخارجية الأمريكي يُحذر من اجتياح رفح.. ويؤكد: إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين

txt

رئيس مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال نفذ ١٢٤٢ اعتداءً خلال أبريل

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الشخصية التي ستقوم بإحاطة الأعضاء حول موضوع الاجتماع الذي قد يكون يوم الثلاثاء، الموافق السابع مايو الجاري.

وطالبت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام أنطونيو جوتيرش بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن المقابر الجماعية داخل مستشفيين في قطاع غزة، وهما: مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ومجمع ناصر الطبي بخان يونس.

حيث تم اكتشاف مقبرتين في مجمع الشفاء، والعثور على 500 جثمان، فيما اكتشف ثلاث مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي، وعثر على 395 جثمانا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

مواد متعلقة

تعرف على طقوس الاحتفال بـ"سبت النور"

وزير الخارجية الأمريكي يُحذر من اجتياح رفح.. ويؤكد: إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين

رئيس مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال نفذ ١٢٤٢ اعتداءً خلال أبريل

البنتاجون: إبرام عقد بقيمة ٢٣.٥ مليون دولار لشراء أسلحة ضد أجهزة التشويش العالمي

الحزب الديمقراطي: إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي في تقييد المساعدات الإنسانية لغزة

جامعات العالم تنتفض تضامنًا مع فلسطين

الجريدة الورقية