تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من بعض الظواهر الجوية في مناطق مختلفة بالبلاد، حيث كشفت عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية؛ وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون مائل للبرودة في ساعات الليل والصباح الباكر على محافظات شمال البلاد إلى شمال الصعيد؛ وطقس معتدل على محافظات جنوب الصعيد.

اضطراب في الملاحة

وأكدت الهيئة أن الملاحة البحرية في شواطئ البحر المتوسط ستتسم بالاضطراب خلال غدًا السبت 4 مايو حتى الإثنين 6 مايو، وذلك مع سرعة رياح 50 إلى 60 كيلو متر في الساعة وارتفاع الأمواج 2 إلى 3 متر.

ومن المتوقع أيضا أن تشهد الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية شبورة مائية صباحًا.

أمطار ورياح

وسيشهد طقس الساعات المقبلة نشاطًا للرياح على القاهرة الكبرى ومناطق من شمال البلاد وجنوب سيناء غدًا السبت، كما ستشهد مناطق شمال الصعيد وشمال البلاد وجنوب سيناء أيضًا نشاطًا للرياح يومي الأحد والإثنين.

أما أيام الثلاثاء إلى الخميس ستشهد السواحل الشمالية نشاطًا للرياح على فترات متقطعة من اليوم، كما ستتغير حالة الطقس يومي الأحد والإثنين حيث ستشهد مناطق شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال فترات متقطعة من اليوم.

حالة الطقس غدًا السبت

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18 مع طقس غائم جزئيًا.

محافظات الوجه البحري ومدن القناة: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17 مع طقس غائم جزئيًا.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16 مع طقس غائم جزئيًا.

وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 18 مع طقس غائم جزئيًا.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23 مع طقس مشمس.

شمال ووسط الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19 مع طقس مشمس.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24 مع طقس مشمس.