كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس غدًا السبت متوقعة أن يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدلا على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن تسود غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حار نهارًا.. الأرصاد تكشف عن طقس غدًا السبت والقاهرة تتخطى الـ30 درجة

الأرصاد: اضطراب في الملاحة على شواطئ البحر المتوسط

وأشارت الأرصاد بأن الملاحة على شواطئ البحر المتوسط من المتوقع أن تشهد اضطراب وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 25

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24.