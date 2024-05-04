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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تعرف على سعر صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك صباح اليوم السبت

العملات
العملات

أسعار صرف العملات العربية والاجنبية.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت في ضوء الاحداث الدولية الراهنة وما يشهده العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملات.

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت

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أسعار العملات مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الجمعة 3-5-2024


وترصد" بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والاجنبية اليوم:

العملات الأجنبية:


سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 47.88 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع
وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 51.24 جنيه للشراء و 51.40 جنيه للبيع
جاء سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 59.90 جنيه للشراء و 60.09 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 52.51 جنيه للشراء و 52.69 جنيه للبيع.
سجل 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو 30.87 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

العملات العربية:


سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.76 جنيه للشراء و 12.80 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 155.41 جنيه للشراء و 156.13 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 13.03 جنيه للشراء و 13.07 جنيه للبيع.
سجل سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري نحو 6.61 جنيه للشراء و 6.63 جنيه للبيع.

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