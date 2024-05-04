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السبت 04 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة تدعو الدول لبذل مزيد من الجهد لحماية الصحفيين

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

 

دعت الولايات المتحدة في اليوم العالمي لحرية الصحافة كل الدول إلى بذل المزيد من الجهد؛ لحماية الصحفيين، مكررة دعمها الثابت لوسائل الإعلام الحرة والمستقلة في جميع أنحاء العالم.

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وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان، على موقعها الإلكتروني، أن في كل عام، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، يحتفل العالم بأهمية الصحافة ويعترف بالدور الأساسي الذي تلعبه وسائل الإعلام النابضة بالحياة والمستقلة في المجتمعات الديمقراطية.

وأضافت أن التدفق الحر للمعلومات والأفكار والآراء الدقيقة، بما في ذلك الآراء المخالفة، أمر ضروري للحوكمة الشفافة والمستجيبة والشاملة.

وأشارت إلى أنه في سعي الصحفيين وراء الحقيقة، يواجهون خطراً غير مسبوق لمجرد قيامهم بعملهم. فلقد قُتل عدد أكبر من الصحفيين في عام 2023 مقارنة بأي عام آخر في الذاكرة الحديثة.

وتابعت: أن الحكومات التي تخشى التقارير الصادقة أثبتت استعدادها لاستهداف الصحفيين الأفراد، بما في ذلك من خلال إساءة استخدام برامج التجسس التجارية وغيرها من تقنيات المراقبة.

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