الخارجية الروسية تعلن استعداد بلادها للتسوية في أوكرانيا

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا امس الجمعة، عن استعداد روسيا لإعادة النظر في المقترحات الجادة بشأن التسوية في أوكرانيا، مُؤكدة أن بلادها لن تتسامح مع سياسة التهديدات والابتزاز.

وقالت زاخاروفا، ردا على سؤال حول التنازلات المستعدة موسكو لتقديمها ضمن عملية التسوية الدبلوماسية حول أوكرانيا، "إن روسيا مستعدة لمراجعة المقترحات الجادة بالفعل، والتي تستند إلى الواقع وتتوافق مع مصالح الأمنية، لكنها لن تتسامح مع أسلوب الابتزاز أوالتهديدات"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

يُذكر أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف صرح سابقًا بأن موقف أوكرانيا الرافض لجميع المفاوضات بات معروفا وواضحا للجميع.

يُشار إلى أن زاخاروفا صرحت، في وقت سابق من اليوم، بأن كييف تستعد بشكل علني لهجوم آخر على جسر القرم بدعم مباشر من الغرب.