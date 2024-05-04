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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مرشح الرئاسة الأمريكية يعترض على ضم أوكرانيا لحلف الناتو

روبرت كينيدي جونيور
روبرت كينيدي جونيور

أعلن روبرت كينيدي جونيور، الذي يعتزم الترشح للرئاسة الأمريكية كمرشح مستقل، عن معارضته لتوسيع حلف الناتو، وخصوصا ضم أوكرانيا للحلف، وفقا لـ "روسيا اليوم".

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وقال كينيدي جونيور في تصريح لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية: "أنا ضد توسيع الناتو، وخصوصا ضم أوكرانيا"، معتبرا أن "الناتو كمنظمة يجب أن يتعرض للفحوصات للكثير من الأسباب، بما فيها التطور التكنولوجي".

وأضاف أن "الناتو بشكله الحالي لا جدوى منه".

وتابع: "إذا انتبهنا إلى أن روسيا والصين تمتلكان صواريخ فرط صوتية، فكيف يمكن نقل مليون عسكري أمريكي عبر المحيط الأطلسي؟ كان سيموت الكثير منهم، والشعب الأمريكي لن يسمح بذلك".

وأكد أن "الواقع التكنولوجي يجبرنا على إعادة النظر في إستراتيجياتنا العسكرية".

وأعرب عن رأيه بأنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي "كان من الضروري قبول روسيا في المجتمع الأوروبي... وعدم دفعها نحو الصين".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية من المقرر أن تجري في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن يتنافس فيها على منصب الرئاسة الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري.

كما أعلن روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الـ 35 جون كينيدي، عن نيته الترشح بشكل مستقل.

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