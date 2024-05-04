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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت بالدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

اختتم بايرن ميونخ استعداداته القوية للمواجهة المنتظرة أمام شتوتجارت، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

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وكان بايرن ميونخ قد خسر لقب الدوري الألماني لهذا الموسم، بعدما نجح باير ليفركوزن بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو في الفوز به لأول مرة في تاريخ ناديه.

موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت

تنطلق مواجهة شتوتجارت أمام بايرن ميونخ في تمام الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "مرسيدس بنز آرينا".

القنوات الناقلة لمباراة شتوتجارت وبايرن ميونخ

تُنقل مواجهة شتوتجارت أمام بايرن ميونخ  عبر شبكة  قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة البونديسليجا لهذا الموسم.

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