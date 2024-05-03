توفيق عكاشة يرد على اتهامات تزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به.. فيديو

رد الإعلامي توفيق عكاشة على الاتهامات التي لاحقته بتزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به، مؤكدًا أنها سليمة وتم الحكم لصالحه وتبرئته من تهمة التزوير الموجهة إليه.

وعقب خلال حواره مع برنامج "سؤال مباشر"، المذاع عبر فضائية “العربية” على كتاب “حاوي الثورة المصرية” الذي كتبه أستاذ إنجليزي، قال إنه يحترم رأي الكاتب لكنه أغفل تاريخه في الإعلام والتلفزيون المصري والعمل السياسي ولخصه في الصعود السريع عقب أحداث يناير 2011.

ولفت إلى أنه قدم مدرسة إعلامية جديدة تقدم السياسة والاقتصاد ومشاكل المجتمع بأسلوب مبسط، موضحًا أنه كان يخاطب الطبقة المتوسطة والفقيرة، وأنه طالما وصلت الرسالة إليهما فهي بالطبع تصل إلى الطبقة العليا بسلاسة ويسر.

ونفى اتهامات وصفه لبعض الإعلاميين بـ “المطبلاتية”، مؤكدًا أن الإعلاميين أصدقائه رغم الاختلاف معهم ومنهم أحمد موسى وإبراهيم عيسى، لأنه مقتنع أن الاختلاف لا يفسد للود قضية.

شاهد الفيديو من الدقيقة 10..

الخروج من المشهد الإعلامي

وكشف الإعلامي توفيق عكاشة، سبب خروجه من المشهد الإعلامي، قائلا: أنا صاحب مدرسة وصاحب فكر معين ولي رؤية وأقدم برنامج (وان مان شو) وهو برنامج صعب ويحتاج ثقافة شديدة جدا ومعلومات عامة غزيرة".

وتابع: “بتقعد تتكلم لوحدك لا يوجد معك ضيوف وجزء يبقى تحليلا للأحداث وجزء استعراض للأخبار وجزء آخر تتحدث في الحياة الاجتماعية للمجتمع اللي أنت تخاطبه فمن خلال رؤيتي الشخصية من خلال فكري كان هناك اختلاف في وجهات النظر ما بين ما أنا أراه وبين ما الأخوة يرونه في أماكنهم”.

وأكمل : “ابتعدت فترة أول مرة غلقت قناة الفراعين طبعا فبعدت بعد ما تم رفدي من مجلس النواب دي كانت أول مرة تاني مرة كنت اشتغلت في قناة الحياة وبعدين توقف البرنامج وأنا بناء عليه قعدت في البيت الحقيقة بعد كده بفترة تلقيت العديد من العروض منهم برضه ومن آخرين ولكن أنا فضلت الابتعاد وتركت الساحة لمن هم أصحاب فكر ورؤية وفلسفة ولهم رؤية استراتيجية، ففضلت التزام بيتي أفضل”.

وعن تغريدته “زهقت من نفسي ومن الناس ومن الدنيا”، بين أن كلامه وتحليلاته كانت مثل الحرث في الماء والحديث إليها، مردفا: “الناس بترى أنها من الخيال وناس تقعد تجادل معاك طب يا عم إنت قريت ايه يا عزيزي الفاضل ما هي درجة ثقافتك ايه يا عمنا ايه اللي إنت تعرفه لا مفيش، بس هو المشكلة إن هو رافض الحقيقة”.

