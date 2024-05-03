المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة استأجر مسرح الجريمة حتى نهاية 2025 | خاص

قالت"رضا. ش" ربة منزل، صاحبة العقار محل جرية قتل طفل شبرا الخيمة، في التحقيقات، إنها لا تعرف المجني عليه " أحمد سعد".

وأوضحت في أقوالها أمام جهات التحقيق، أن المتهم "طارق. أ"، استأجر الشقة محل الجريمة في الدور الرابع، يوم 20 من شهر ديسمبر عام 2023.

800 جنيها قيمة إيجار مسرح الجريمة

وأشارت إلى أن المتهم استأجر الشقة بـ 800 جنيها، بداية من شهر 12 حتى شهر ديسمبر من عام 2025.

وتابعت صاحبة العقار، أن المتهم له أصدقاء يزورونه في الشقة، وكان بصحبته اثنين من أصحابه لديهم مفتاح الشقة، وكان دائما يغلق الشقة حتى لا يدخلها أحد.

وأردفت “رضا” المتهم كان يعمل قهوجي ، ويعود في وقت متأخر بالليل، وفي يوم اكتشاف الجريمة، تفاجأت بعدد من الأشخاص يسألون عن "طارق"، أخذوا رقم هاتف ابني، وانصرفوا عندما وجدوا باب شقة المتهم مغلقة بالقفل.

واستطردت مالكة العقار، اتصلوا بنا وأخروني أنه خطف طفل، وجائوا إلى الشقة ، وبمجرد فتح الباب، ظهرت رائحة كريهة جدا ملأت الأجواء، وبالبحث في الغرف، عثرنا على طفل ملقى على السرير مذبوحا ومفتوح البطن والصدر.

طفل شبرا الخيمة الضحية

وأصدرت النيابة العامة بيانا بشأن القضية رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أول شبرا الخيمة والخاصة بواقعة العثور على جثمان طفل بشبرا الخيمة.

وجاء بيان النيابة العامة أنه في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته

بيع فيديوهات سرقة الأعضاء في "الدارك ويب"

وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا.

خطة لقتل طفل آخر

وتابعت تحقيقات النيابة أن المتهم المتواجد بدولة الكويت أخبر شريكه الكائن بشبرا الخيمة، بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.

القبض على المتهم ووالده

وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية.

الانتربول الدولي يرحل المتهمين إلى مصر

ورحلت قوات الإنتربول الدولي المتهمين إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولاً لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.

طفل شبرا ليس الضحية الأولى

وقرر المتهم أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.