مدرب جيرونا يعلق على مواجهة برشلونة المرتقبة

علق المدرب ميشيل سانشيز، المدير الفتي للفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا، على مواجهته أمام برشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.



ومن المتوقع أن تشهد مواجهة برشلونة وجيرونا إثارة كبيرةؤ خاصة وأن الفريقان يتنافسان على وصافة ترتيب الليجا لهذا الموسم.

وتحدث ميشيل سانشيز في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث قال: "بالتأكيد، برشلونة يعد المرشح الأوفر حظًا لهذه المباراة، سيتعين علينا أن نلعب مباراة رائعة وأن نقلل من إمكاناته قدر الإمكان، وهو أمر رائع للغاية".

وتابع: "لاعبي برشلونة لديهم القدرة على جعل منافسهم يدافع لفترة طويلة، إلى جانب ريال مدريد، الفريق الذي يقوم بأكبر عدد من التمريرات في الثلث الأخير من الملعب".

وأكمل: "لديهم هيمنة على جميع الأرقام القياسية وسيكون الأمر معقدًا للغاية، لكننا نلعب على أرضنا والفريق في حالة جيدة، نريد أن نلعب مباراة رائعة مع جماهيرنا ومن أجلهم سنقدم 200%، ستكون هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز".

وأكمل: "بالنسبة لنا ولجماهيرنا، فهي ستكون مواجهة تاريخية، ويمكن أن تكون تاريخًا لا يمحى للأقليم بأكمله".