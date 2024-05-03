السبت 04 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أرتيتا يوضح حقيقة رحيل جيسوس عن آرسنال

جيسوس
جيسوس

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، حقيقة رحيل المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس عن النادي مع نهاية الموسم.

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ونجح جيسوس في أربعة أهداف بقميص آرسنال حتى هذه اللحظة، مما جعل هناك حالة من الجدل حول مستقبل اللاعب مع الجانرز.
وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة آرسنال ستستمع للعروض الراغبة في ضم جيسوس، نهاية الموسم الحالي.
وتحدث أرتيتا في تصريحات خلال تصريحات لصحيفة "مترو" الإنجليزية، اليوم الجمعة، عن مستقبل جيسوس وحقيقة رحيله عن آرسنال، حيث قال: "لا أعرف من أين يأتي هذا!".
ونفى أرتيتا الأنباء التي ترددت حول نية آرسنال في الاستغناء عن جيسوس مع نهاية الموسم الجاري، حيث قال: "لا، لا".

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