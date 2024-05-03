حسام موافي ينفعل على الهواء ويوجه رسالة تحذير لهذه الفئة.. فيديو

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، رسالة تحذيرية للمقصرين في الإيمان، مؤكدًا بنبرة انفعالية أن الله لو عاملنا بالعدل لن يدخل أي إنسان الجنة، فكل ابن آدم خطاء، وأنه يريد أن يعامله الله بالفضل وليس بالعدل، حيث حث المولى الأزواج على المعاملة بالفضل فيما بينهما خاصة في حالة المرض.

وكشف في سياق آخر مضاعفات هبوط الغدة الدرقية، موضحًا أن الإمساك ينتج عادة من هبوط حاد في الغدرة الدرقية، مضيفا أن مريض السكر عادة ما يعاني من الإمساك أو الإسهال، موضحًا أن من مضاعفات مرض السكر التهاب أطراف الأعصاب.

ولفت إلى أن هناك أعصاب ذاتية تعمل على زيادة أو قلة حركة الأمعاء، مشيرًا إلى أن التهاب أطراف الأعصاب قد يصيب الأعصاب الذاتية، وهذا الأمر قد يتسبب في حدوث إسهال أو إمساك حسب تأثر الأعصاب.

وتابع: «الإمساك ليس مرض وهو عبارة عن عرض، وفي حالة عدم وجود مرض السكر أو الإصابة بالغدة الدرقية يجب إجراء فحص بالمنظار لمعرفة أسباب الإسهال».

الصداع العنقودي

وأكد في حلقة سابقة أن الصداع العنقودي أو النصفي (المجرين) ليس خطيرا؛ لكن الصداع المصاحب للقيء وزغللة العين خطر جدا.

وأضاف، أن ارتفاع النفوخ قد لا يظهر علو في الضغط للرأس، مشددا على ضرورة المتابعة مع الطبيب بشكل مستمر للاطمئنان.

وعلق حسام موافي قائلا: الصداع يمكن أن يكون عرضًا لحالات مختلفة مثل الأورام المخية، أو آلام الضغط، أو آلام الجمجمة، أو آلام الجيوب الأنفية، أو الضروس، أو العين، وغيرها من الأسباب.

واستكمل قائلا: الصداع يُعتبر أحد أكثر الأعراض شيوعًا في العيادات وينتشر بشكل كبير في العيادات الباطنية.

تحذير من التهاب أطراف الأعصاب

ولفت إلى أن الكوليسترول أحد عوامل خطورة الشريان التاجي، مشيرا إلى أن الفحص الطبي للقلب يكون طبيعيا كل عامين، وفي حالة كون الأسرة "سيئة السمعة طبيا" يكون الفحص كل 6 شهور، مضيفا أن التدخين خطر مع السكر والضغط والكوليسترول.

وبشأن التهاب أطراف الأعصاب، علق حسام موافي قائلا: في بعض الحالات تنميل القدمين يكون جرس إنذار مبكر لالتهاب أطراف الأعصاب، وهو أحد مضاعفات السكري.

واستكمل قائلا: التهاب أطراف الأعصاب مرض ليس خطيرا، ولكن ليس له حل، ويجب الذهاب للطبيب المختص فورا عند الشعور بأي تنميل في القدمين أو اليدين.