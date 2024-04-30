الدكتور حسام موافى: شفاء الأورمان من التجارب الناجحة في علاج المرضى

زار الاستاذ الدكتور حسام موافي رائد علم الباطنة في مصر، ووفد من أطباء مؤتمر الباطنة لمستشفيات شفاء الأورمان، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان للتعرف على اخر ما تم الوصول إليه من خدمات طبية وإحصائيات المرضى ونسب الشفاء داخل المستشفى.

كان في استقبال العالم الكبير والوفد المرافق له السادة مجلس إدارة جمعية الاورمان ومؤسسة شفاء الاورمان في جولة داخل أقسام المستشفى المختلفة.

رافق الدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، الاستاذ الدكتور حسام موافى، رائد علم الباطنة والوفد المرافق له فى جولة داخل أقسام المستشفى؛ للوقوف على المستجدات داخل أقسام المستشفى والتطور الكبير في التجهيزات والأجهزة القياسية العالمية وكذلك التعرف على آخر ما تم الوصول إليه من خدمات طبية وإحصائيات المرضى داخل المستشفى.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور حسام موافى، رائد علم الباطنة في مصر، أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال من التجارب الناجحة في علاج المرضى وتعتبر تجهيزاته الطبية العالمية؛ إعجازا شعبيا وهندسيا وطبيا؛ موجها التحية لادارة المستشفى، ومؤسسة شفاء الأورمان على المجهود المبذول طوال السنوات الماضية للوصول الى تحقيق الانجازات المتتالية التي جعلتها فى مقدمة المستشفيات صديقة البيئة .

وأضاف إنه فخور بتكرار زياراته لهذا الصرح الطبى العالمى، واصفا تواجده بالمستشفى بأنه فى إحدى المستشفيات العالمية الكبرى سواء من ناحية التجهيزات الطبية أو الكوادر الطبية وهيئة التمريض الذين يبذلون مجهودا كبيرا في مواجهة أمراض الأورام وتحقيق نسب عالية في شفاء المرضى وفقا لاحصائيات المستشفى والتى تؤكد أنها تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الهدف المنشود في محاربة مرض السرطان بصعيد مصر".

وأوضح أن مستشفى شفاء الاورمان، تستقبل جميع الحالات من محافظات الصعيد، لعلاج المرضى بالمجان، وهو إنجاز أيضا يضاف إلى إنجاز بناء المستشفى التى تخدم وتوفر الرعاية الطبية والصحية ليس لأبناء الصعيد فقط بل لأبناء مصر قاطبة كما أنها تعمل على توفير الأماكن العلاجية لمحافظات الصعيد.

واضاف انه خلال تواجده في مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الاورام بالمجان يلتقي بالأطفال المرضى ويتحدث معهم، لتشجيعهم على مواصلة العلاج ورفع معنوياتهم في تحقيق الشفاء بالإضافة الى التقاط الصور التذكارية والتى تعد وسيلة لدعم الأطفال المرضى معنويا وأنهم فى بؤرة اهتمام جميع أطياف المجتمع.

واثنى العالم الكبير الأستاذ الدكتور حسام موافي، على سلسلة النجاحات التي يشاهدها فى كل زياراته للمستشفى، موضحا أنه فى كل زيارة نرى قصة نجاح بطلها كل من ساهم في دعم شفاء الأورمان للتواصل الحلم في تحقق أعلى خدمة طبية لأطفال وأبناء الصعيد، مؤكدا أن كل العاملين في شفاء الأورمان يعملون بروح الفريق الواحد لتحقيق النجاح والإنجازات المتواصلة التي نشاهدها بإستمرار على أرض الواقع فى أضخم صرح طبي فى الصعيد لعلاج الأورام السرطانية.

ومن جانبه رحب الأستاذ محمود فؤاد بزيارة الاستاذ الدكتور حسام موافي رائد علم الباطنة في مصر و الوفد المرافق له من أطباء مؤتمر الباطنة لمستشفيات شفاء، للتعرف على اخر ما تم الوصول إليه من خدمات طبية وإحصائيات المرضى ونسب الشفاء داخل المستشفى، وكذلك من أجل التشاور والنقاش مع أطباء المستشفى حول كل ما هو جديد في عالم الأورام بما يعود بالنفع على المرضي الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى.