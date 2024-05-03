موسم للنسيان.. مسلسل غيابات كريم بنزيما مع الاتحاد عرض مستمر

يشهد الموسم الحالي تراجعا كبيرا، في أداء الفرنسي كريم بنزيما، منذ انتقاله إلى اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم بنزيما إلى الدوري السعودي، بعد رحلة تاريخية استمرت 14 عاما مع ريال مدريد الإسباني، لكنه لم يقدم موسما جيدا مع الاتحاد لعدة أسباب مختلفة.

واقتصر ظهور الفائز بالكرة الذهبية 2022، مع الاتحاد في 33 مباراة بـ مختلف المسابقات المحلية والقارية، إضافة إلى البطولة العربية، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 8 آخرين.

شبح الإصابات المتكررة

غاب بنزيما عن 18 مباراة خلال الموسم الحالي مع الاتحاد، بسبب العقوبات الانضباطية أو عدم الجاهزية أو الإصابات المختلفة.

أعلن الفريق السعودي عن غيابه، لتعرضه لإصابة عضلية دون الكشف عن أي تفاصيل، ما أثار التساؤلات حول معاناته من إصابة مزمنة.

كريم بنزيما

ويعود للتعافي من كل إصابة، حيث يشارك في 5 أو 6 مباريات قبل أن تتجدد الإصابة، وأعلن النادي في الساعات الماضية أنه سيسافر للعلاج تحت إشراف طبيب ريال مدريد.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن الإصابات المتكررة التي يتعرض لها بنزيما بسبب معاناته لـ مشكلة عضلية مزمنة.

وبذلك فإن الأيام المقبلة، ستكشف موقفه النهائي، من الإصابات المتكررة التي يعاني منها.

مسلسل أزمات عرض مستمر

وشهد الموسم الحالي دخول بنزيما في أزمات عديدة، بدأت باشتباكه مع البرتغالي نونو سانتو المدير الفني السابق للفريق، بعد الخسارة المخيبة أمام الشرطة العراقي 0-2 ضمن مجموعات دوري أبطال آسيا.

وأدى الخلاف اللفظي بين اللاعب الفرنسي والمدرب البرتغالي إلى رحيل الأخير، بعد قيادة الاتحاد لتحقيق لقبي الدوري المحلي وكأس السوبر الموسم الماضي.

كريم بنزيما

واستمرت معاناة الهداف ريال مدريد السابق بعد وصول المدرب الأرجنتيني الجديد مارسيلو جاياردو، بسبب عدم اتباعه برنامجه التأهيلي بالشكل المطلوب، وتم استبعاده من معسكر الإمارات في يناير الماضي.

هذا بالإضافة إلى تقارير أشارت إلى، أن بنزيما طلب رحيل أكثر من لاعب عن الفريق، وعلى رأسهم المغربي عبد الرزاق حمدالله، خلال الصيف المقبل.

إلى جانب ذلك، انتقده أداء لاعبي الفريق في أكثر من مناسبة، وأكد أنه يعاني من سوء تفاهم مع زملائه في الملعب، على عكس الفترة التي قضاها مع ريال مدريد.