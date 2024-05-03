جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثمان مجهول في البحيرة

تواصل الأجهزة الأمنية بالبحيرة جهودها المكثفة لكشف غموض العثور جثة شاب بإحدى قرى مركز كوم حمادة بالبحيرة فى ظروف غامضة.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

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وكان أهالي قرية علقام التابعة لدائرة مركز كوم حمادة قد عثروا على جثة لشاب مدفونه بجوار منزله ، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "ح. ص. ح ال" 25 سنة مقيم بذات القرية، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابه العامه لمباشرة التحقيقات .

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ بالإتجار في المخدرات في البساتين.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهراً مُخدراً (الترامادول) بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال).

وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته.

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.

وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".

وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".

وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".