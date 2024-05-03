طريقة عمل كعكة الرمان.. المقادير والخطوات

تفضل الأمهات تحضير الحلويات الطيبة لأفراد أسرتها لتسعدهم وتضمن مكوناتها انها طيب وشهية.

ويحتوى الرمان على فوائد متعدده أبرزها

1- مفيد للبشرة

2- البوليفينول في عصير الرمان

3- يعيق نمو السرطان

4- مفيد للذهن

5- مفيد للمزاج

6- عصير الرمان مفيد لصحة الجهاز الهضمي

7- عصير الرمان مضاد للالتهابات

8- مفيد للقلب ويخفض الكوليسترول

واليوم نقدم لكٍ بخطوات سهلة وبسيطة طريقة تحضير طريقة عمل كعكة الرمان لتسعدي أفراد اسرتك.

المقادير

الرمان : نصف كيلو (حبّ)

- دقيق : 2 كوب

- كريمة الخفق : 2 كوب (سائلة)

- سكر : كوب

- عصير الرمان : ثلاث أرباع الكوب

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (بدرجة حرارة الغرفة)

- سكر البودرة : ربع كوب

- دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة

- البيض : 3 حبات (كبير الحجم)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في وعاء كبير ضعي الدقيق، والملح، والبيكنج باودر وقلبي جيداً.

في وعاء آخر، ضعي الزبدة والسكر واخفقي المكونات بالمضرب الكهربائي حتى يُصبح القوام كالكريمة وفاتح اللون، ثم أضيفي البيضة تلو الأخرى مع الاستمرار بالخفق حتى يختفي البيض تماماً.

أضيفي الفانيليا واخفقي جيداً، ثم زيدي نصف خليط الدقيق ونصف عصير الرمان واخفقي، ثم أضيفي الكمية المتبقية من المكونات واخفقي حتى يختفي الدقيق تماماً.

صُبي العجين في صينية مدهونة بالزبدة ثم ضعيها في الفرن لمدة 35-40 دقيقة.

في وعاء كبير ضعي الكريم وسكر البودرة ودبس الرمان، واخفقي بالمضرب الكهربائي حتى يُصبح الخليط كالكريمة.

أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد تماماً ثم قسميها بالعرض إلى جزئين، ضعي طبقة من الكيك ثم طبقة من الكريمة ثم بعض من حبات الرمان وأضيفي طبقة أخرى من الكيك، وغطي الكيكة بباقي الكريمة من الأعلى والأطراف ثم غطي الكريمة بحبات الرمان.

أدخلي الكعكة للثلاجة لحين التقديم، وتُقطع وتُقدم باردة.