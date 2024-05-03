محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة، تزامناً مع قرب حلول عيدي (القيامة المجيد، وشم النسيم)، موجهاً بإلغاء كافة الاجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

ووجه المحافظ، خالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، ولجميع أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

أوضح المحافظ، أنه تم وضع خطة متكاملة، تزامناً مع حلول الأعياد شملت تشكيل غرف عمليات بالأحياء والمراكز والمدن ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الاجازات والتعامل الفوري حيالها .

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وهيئة النظافة والتجميل بتجهيز الحدائق والمتنزهات، و كورنيش النيل لاستقبال المواطنين طوال أيام الاحتفالات ومراجعة كافة المعديات النيلية والمراكب واللنشات سواء خاصة أو عامة، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، مع الاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور، مع رفع كافة الإشغالات .

كما وجه المحافظ جهاز السرفيس و النقل الجماعي بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لمتابعة مواقف السيارات لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة أجازه شم النسيم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشدد اللواء أحمد راشد على متابعة ورصد أي حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل مع المخالفين بكل حسم، طبقاً للقانون.

كما كلف محافظ الجيزة بضرورة تكتيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس ودور العبادة وعدم السماح بوجود أية إشغالات مع الاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن .

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار الساعة مع مراعاة الانضباط وتوافر الأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

وأضاف المحافظ أن خطة المحافظة شملت تكليف وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو بالأحياء والمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة طوال فترة الاحتفالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومباحث التموين، للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة ورصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الاغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.

وفي ذات السياق وجه المحافظ مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمملحة بجميع أنواعها، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات و السلع المعروضة للاستهلاك، ورفع كفاءة كافة المجازر من حيث النظافة والتطهير، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.