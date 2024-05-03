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الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عجمان يعلن تجديد عقد المغربي وليد أزارو حتى عام 2026

وليد أزارو
وليد أزارو

أعلن مجلس إدارة نادي عجمان ظهر اليوم الجمعة تجديد عقد النجم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمدة موسمين حتي 2026.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي عجمان عبر حسابه علي منصة “ إكس ” فيديو لأبرز أهداف أزارو مع الفريق الإماراتي معلقاً “ بشارة للجمور .. الهداف جدد …يسعدنا الإعلان عن تجديد عقد الهداف لمدة موسيمن إضافيين ”.

خاض أزارو مع عجمان هذا الموسم 15 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل خلالهم 11 هدف منهم 9 في الدوري، إضافة لصناعته هدف وحيد.

يُذكر أن أزارو انضم إلى عجمان في يناير 2022، قادماً من صفوف الأتفاق السعودي  ، كما سبق له اللعب بصفوف الأهلي المصري لمدة 3 مواسم.

موعد مباراة عجمان بالدوري الإماراتي 

ويستعد عجمان لمواجهة نظيره فريق حتا يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو الجاري علي إستاد حمدان بن راشد ضمن منافسات بطولة الدوري الإماراتي .

ويحتل فريق عجمان المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 21 نقطة.

 

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