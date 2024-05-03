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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم..العين يواجه الوحدة في لقاء مشتعل بنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

العين والوحدة
العين والوحدة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين بنظيره الوحدة مساء اليوم الجمعة على استاد محمد بن زايد في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

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العين يتحدى الوحدة في نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية

وتأهل العين إلي الدوري النهائي بعدما تخطي عقبة اتحاد كلباء، فيما أقصى الوحدة نظيره الوصل من دور نصف النهائي.

موعد مباراة العين والوحدة

وتنطلق صافرة مباراة العين والوحدة بنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في تمام الساعة الثامنة الإ ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة الإ ربع بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة العين والوحدة

وتذاع أحداث مباراة العين والوحدة بشكل حصري عبر قناة “ AD Sports 1 HD ” بصوت المعلق محمد الشامسي.

حكم مباراة العين والوحدة

أسند الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مهم إدارة المباراة  لطاقم حكام أجنبي بقيادة المكسيكي سيزار راموس ويعاونه كل من راموس، ألبيرتو مورين وكريستيان إسبينوزا، فيما سيكون أحمد بلال حكمًا رابعًا.

و سبق للوحدة التتويج بكأس المصرف مرتين موسم 2015-2016، بالفوز على الشباب 1-0، والوصل في 2017-2018 بنتيجة 2-1.

علي الجانب الأخر توج العين بالكأس مرتين النسخة قبل الماضية على حساب شباب الأهلي 5-4 بركلات الترجيح، وخسره في النسخة الماضية أمام الشارقة 1-2، اذ يخوض النهائي الثالث له على التوالي في هذه البطولة.

ويذكر ان الفريقين سبق وألتقي في النسخة الأولي من البطولة بموسم 2008-2009، والتي أقيمت على استاد محمد بن زايد وتوج به العين بهدف دون مقابل.

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