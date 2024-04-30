خبير أمن معلومات يكشف معلومات صادمة عن الإنترنت المظلم (فيديو)

قال المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات إن الإنترنت المظلم، هو نوع له أدواته الخاصة وطرقه الخاصة في التعامل، وشكله الخاص، وتكون أسماء المواقع غير منطوقة وعبارة عن حروف وأرقام، وتكون آخرها .tor وهي اختصار لكلمة ذا اونينوو روتر (راوتر) .

وأضاف خبير أمن المعلومات خلال لقاء مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة المذاع على قناة etc أن الشخص الموجود في الإنترنت المظلم لا يمكن التعرف على مكان اقامته، ولا نوع “الاي تي” المستخدم، ولا يمكن تحديد هويته وبالتالي لا يمكن تتبعه، فضلا عن أن كل الموجودين في الإنترنت المظلم لا يعرفون الاسم الحقيقي لبعضهم فالجميع يستخدم الاسماء المستعارة، العملات التي تستخدم لا تكون صريحة بالأموال ولكن من خلال العملات الرقمية، حتى لا يعرف من المرسل، ومن المستلم، كل ما يمكن تخيله عن الأفعال السيئة وموجودة على الإنترنت المظلم.

وأوضح خبير أمن المعلومات أن غرف الإنترنت المظلم يتم فيها كل شئ، اغتصاب، امور غير شرعية، علاقات جنسية أو شاذة، تعذيب، معقبا: “حسب التذكرة اللي الشخص حاجزها هل هو مشاهد فقط، ام يمكنه المشاركة وابداء رغباته”

كشفت خدمة Digital Footprint Intelligence من كاسبرسكي على ما يقرب من 3 آلاف منشور على الإنترنت المظلم يناقش استخدام ChatGPT وغيره من النماذج اللغوية الكبيرة لإجراء الأنشطة غير القانونية. حيث تستكشف مصادر التهديد مخططات مختلفة، بدءاً من إنشاء بدائل خبيثة لروبوت المحادثة الشهير وحتى كسر حماية (jailbreak) النسخة الأصلية من الروبوت وغيرها. هذا إضافة إلى امتلاء قنوات تواصل الإنترنت المظلم بحسابات ChatGPT مسروقة وخدمات تعرض إنشاءها التلقائي بكميات هائلة، لتصل بذلك إلى 3 آلاف منشور آخر.

واكتشفت خدمة Kaspersky Digital Footprint Intelligence في عام 2023 ما يقرب من 3 آلاف منشور على الإنترنت المظلم يناقشون استخدام ChatGPT لأغراض غير قانونية أو يتحدثون عن الأدوات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. حيث بلغ عدد هذه النقاشات ذروته في مارس من ذلك العام، إلا أن النقاشات استمرت حتى بعد مارس.





شرحت «أليسا كوليشينكو»، محللة معلومات البصمة الرقمية في كاسبرسكي حول هذا الموضوع قائلة: «تستكشف مصادر التهديد مخططات مختلفة لاستخدام ChatGPT والذكاء الاصطناعي بنشاط. وغالباً ما تتضمن الموضوعات تطوير البرمجيات الخبيثة وأنواع أخرى من الاستخدام غير المشروع للنماذج اللغوية، مثل معالجة بيانات المستخدمين المسروقة، وتحليل ملفات الأجهزة المصابة، وغيرها. أدت شعبية أدوات الذكاء الاصطناعي إلى دمج استجابات ChatGPT الآلية أو ما يعادلها في بعض منتديات المجرمين السيبرانيين. بالإضافة إلى ذلك، تميل مصادر التهديد إلى مشاركة تعليمات كسر حماية هذه الأداة عبر مختلف قنوات تواصل الإنترنت المظلم؛ إذ تعد هذه التعليمات مجموعات خاصة من الأوامر القادرة على إتاحة وظائف إضافية للأداة. كما تميل المصادر إلى ابتكار طرق لاستغلال الأدوات المشروعة، مثل تلك المستخدمة في اختبار الاختراق المعتمدة على نماذج لغوية لأغراض خبيثة.» بصرف النظر عن روبوتات المحادثة وأدوات الذكاء الاصطناعي المذكورة سابقاً، يتم إيلاء اهتمام كبير لروبوتات المحادثة المصممة لأغراض خبيثة مثل XXXGPT، وFraudGPT، وغيرهما. حيث يتم الترويج للنماذج اللغوية هذه على الإنترنت المظلم كبدائل لأداة ChatGPT مع تميّزها بوظائف إضافية وبعدم فرضها القيود الموجودة في الأداة الأصلية.

عرض حسابات ChatGPT مسروقة للبيع

يواجه المستخدمون والشركات تهديداً آخر وهو سوق لبيع حسابات النسخة المدفوعة من ChatGPT. ففي عام 2023، اكتشفت كاسبرسكي 3 آلاف منشور آخر (بالإضافة إلى المنشورات المذكورة سابقاً) يعرضون حسابات ChatGPT للبيع عبر الإنترنت المظلم وقنوات مظلمة على تطبيق تلجرام. إذ تقوم هذه المنشورات إما ببيع الحسابات المسروقة أو الترويج لخدمات التسجيل التلقائي لمجموعة من الحسابات عند الطلب. والجدير بالذكر أن بعض المنشورات تمت مشاركتها أكثر من مرة عبر قنوات تواصل الإنترنت المظلم المتعددة.

نشاط المنشورات على الإنترنت المظلم التي تقدم حسابات ChatGPT مسروقة أو خدمات التسجيل التلقائي. المصدر: Kaspersky Digital Footrpint Intelligence

أضافت «أليسا كوليشينكو»: «أدوات الذكاء الاصطناعي ليست خطيرة بطبيعتها، لكن يحاول المجرمون السيبرانيون التوصل إلى طرق فعالة لاستخدام النماذج اللغوية الكبيرة، مما يدفع التوجه نحو تسهيل ارتكاب الجريمة السيبرانية، وربما يزيد عدد الهجمات السيبرانية في بعض الحالات. ومع ذلك، فليس مرجحاً أن يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي وروبوتات المحادثة ثورة في مشهد الهجمات السيبرانية، في عام 2024 على الأقل. غالباً ما تعني الطبيعة الآلية للهجمات السيبرانية الحاجة إلى دفاعات آلية. ومع ذلك، فإن البقاء على اطلاع بأنشطة المهاجمين أمر بالغ الأهمية لاستباق الخصوم فيما يتعلق بأمن الشركات السيبراني.»