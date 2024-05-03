سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الجمعة 3-5-2024

ننشر سعر اليورو الأوروبي، أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 3-5-2024، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 51.13 جنيه للشراء، و51.49 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 50.23 جنيه للشراء، و51.49 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل 51.24 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

51.24 جنيه للشراء.

51.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

51.13 جنيه للشراء.

51.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

51.14 جنيه للشراء.

51.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء.

51.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

51.23 جنيه للشراء.

51.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.45 جنيه للشراء.

51.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

51.18 جنيه للشراء.

51.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

51.21 جنيه للشراء.

51.49 جنيه للبيع.

يتجه الين صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من عام، الجمعة، مدعومًا بما يُعتقد أنه تدخل حكومي لإبعاد العملة اليابانية عن أدنى مستوياتها في 34 عامًا وهو ما ضغط على الدولار صوب التراجع.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى خلال يوم عند 152.75 للدولار في التعاملات الآسيوية ومن المتوقع أن يسجل مكاسب أسبوعية بنحو 3.5 بالمئة، وهي الأعلى منذ ديسمبر 2022. وارتفعت العملة اليابانية 0.4 بالمئة في أحدث التداولات إلى 152.97 للدولار.

ويترقب المتعاملون أي تقلبات ضخمة أخرى قد يشهدها الين إثر شكوك بأن طوكيو تدخلت لدعم عملتها هذا الأسبوع بما يصل إلى 9.16 تريليون ين (59.8 مليار دولار)، كما تشير بيانات بنك اليابان المركزي.

وارتفعت قيمة العملة اليابانية بنحو ثمانية ين مقابل الدولار منذ بداية أسبوع التداولات الجاري، عندما انخفض للمرة الأولى مرة، دون مستوى حرج بلغ 160 ينًا للدولار الذي قال البعض إنه قد يكون الحد الذي تتدخل فيه السلطات. وارتفعت قيمة العملة اليابانية بنحو ثمانية ين مقابل الدولار منذ بداية أسبوع التداولات الجاري، عندما انخفض، للمرة الأولى، دون مستوى حرج بلغ 160 ينًا للدولار والذي قال البعض إنه قد يكون الحد الذي تتدخل فيه السلطات.