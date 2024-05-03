ضبط نص طن أسماك مدخنة ومملحه منتهية الصلاحية بالبحيرة

واصلت محافظة البحيرة إستعدادها لاعياد شم النسيم وذلك بشن حملات على محلات الاسماك حيث قامت مديرية الصحة بالبحيرة من خلال إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور أحمد حراز مدير الرقابة ، بتنفيذ عدة حملات تفتيشية علي أماكن تصنيع وعرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة بنطاق المحافظة أسفرت عن :

ضبط 500 كيلو جرام أسماك مدخنة ومملحه منتهية الصلاحية كما تم اعدام 300 كيلو جرام سردين و أسماك مملحه ومدخنة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

كما تم سحب عدد 64 عينة من (سردين مملح و أسماك مملحه ومدخنة وتم إرسالها إلى المعمل الاقليمى المشترك لفحص صلاحيتها

بالإضافة لتحرير عدد 94 محضر جنح صحية كما تمت التوصية بغلق عدد 6 منشآت صحية تدار بدون ترخيص.

وفى سياق متصل واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت الحملات :

بمركز الرحمانية من ضبط مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و 3 محاضر لعدم أعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وبحملة مماثلة بمركز بدر تم ضبط 2 طن محسن زراعى و2 طن جبس زراعى مجهول المصدر و280 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية كما تم تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين أبو حمص من ضبط مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز لعدم نظافة أدوات العجين كما تم تحرير محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و محضر لعرض لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث هذا ويأتى ذلك ضمن جهود محافظه البحيرة ، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الغذائية بالتزامن مع أعياد القيامة المجيد بنطاق المحافظة للتأكد من مدى إلتزام أصحاب تلك المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.