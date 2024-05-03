حكم سابق: قرار محمد عادل حول ركلة جزاء الزمالك صحيح

قال توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن محمد عادل من الحكام الكبار في الكرة المصرية، لكنه متحفظ على تواجد محمود البنا في غرفة الـvar، مضيفا إلى أن البنا كان أفضل حكم في الموسم الماضي، وكان يدير لقاء الأهلي والبنك الأهلي مؤخرًا ولديه حالات جدلية أيضا.

أضاف السيد في تصريحات عبر فضائية etc: "متحفظ على وجود محمود البنا على تقنية الفار في لقاء الزمالك والبنك الأهلي، لم يكن قرارًا جيدًا وجوده مع محمد عادل في المباراة".

وتابع تصريحاته: "ركلة الجزاء لصالح سامسون مهاجم الزمالك صحيحة، كان هناك اعاقة وقرار محمد عادل صحيح، والأمور مختلفة في أوروبا وفقًا لتقدير المباراة، لكن هنا معيار الأخطاء مختلف تمامًا، كما أن المعيار مختلف أيضا في دوري أبطال إفريقيا، وهناك بعض الحالات لا يتم احتسابها في البطولة لكن يتم احتسابها في بطولة الدوري المصري".

وأختتم تصريحاته: "المباراة لم تكن صعبة، ومحمد عادل يستحق 7.5 من عشرة (مقبول) في ظل وجود أخطاء اليوم ارتكبها في لقاء الزمالك والبنك الأهلي".