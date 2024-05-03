أبرزها خسارة الوزن| فوائد بذور الشيا للجسم

بذور الشيا من الأطعمة التي تتميز بفوائدها العديدة، وتعمل على ملىء المعدة، لذا يدخلها الكثير في وجباتهم اليومية، سواء في الافطار أو الغذاء، للشعور بالشبع فترة أطول وخسارة الوزن.





بذور الشيا

فوائد بذور الشيا

تساعد في فقدان الوزن

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من البروتين والألياف، وكلاهما يساعد في إنقاص الوزن، لذا فإن تناول بذور الشيا قد يساعد في إنقاص الوزن، وتساعد الألياف الموجودة في بذور الشيا على الشعور بالشبع بعد تناولها.





تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

من فوائد بذور الشيا على الريق أنها قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويرجع ذلك لاحتوائها على الكثير من الألياف وأوميغا 3، حيث يمكن أن تساعد الألياف القابلة للذوبان الموجودة في بذور الشيا على خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تقلل الأوميغا 3 الموجودة في بذور الشيا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب أيضًا.





تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب ونوبات الذعر وبعض الآلام الجسدية

من المعروف أن المغنيسيوم يعد مهماً بالنسبة لجسم الإنسان. وقلة مخزون المغنيسيوم تزيد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب ونوبات الذعر، كما أنه يتسبب في أمراض الجهاز العضلي والعظمي، وصولاً إلى الدماغ. ورغم أن تناول البروكلي يزيد من مستوى المغنيسيوم، إلا أن ما هو موجود من المغنيسيوم في بذور الشيا يزيد بـ15 ضعفاً عن الموجود في البروكلي.





تراجع مخاطر نقص الحديد

مستوى الحديد في بذور الشيا يزيد بثلاثة أضعاف عن مستواه في السبانخ. وهو أمر مهم بالنسبة للنساء بشكل خاص، فنقص الحديد يتسبب بالشعور بالإعياء والخمول.





بذور صغيرة وطاقة كبيرة

تؤثر هذه البذور بشكل إيجابي على مستوى السكر في الدم، فالألياف الغذائية (الباليستية) تبطئ تحول كربوهيدرات إلى سكر، وبالتالي فإن إمداد الجسم بالطاقة يستمر لفترة أطول. وهذا التأثير مهم للرياضيين أو المصابين بالسكري، إذ يزيد من فترة المداومة ويقلل الرغبة بتناول الحلويات.





استمرار الشعور بالشبع وبالتالي تسهيل تقليل الوزن

عند خلط هذه البذور بالماء، ينتج هلام يطيل الشعور بالشبع، وهو ما يساعد في الحصول على وزن مثالي.





بناء العضلات

تحتوي بذور الشيا على مستويات جيدة من البروتين، الذي يساهم في بناء وتقوية العضلات، ومع زيادة الكتلة العضلية في الجسم، يرتفع معدل حرق الدهون.