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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

تنوع مستويات الصعوبة في أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمراعاة مواصفات الورقة الامتحانية في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024. 

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وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على وضع أسئلة تقيس مستويات الفهم ومخرجات التعلم لدى الطلاب. 

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنوع مستويات الصعوبة في أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لقياس جميع مستويات الطلاب المعرفية. 

ونبه وزير التربية والتعليم بأن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محددة وغير قابلة للتأويل، وبعيدة عن التعقيدات.

واستقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحديد موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 يوم 8 مايو. 

وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني يوم 23 مايو 2024 بحسب الجدول المقرر في كل محافظة. 

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن البيانات الأساسية التي يجب وضعها في أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024. 

وحددت وزارة التربية والتعليم مواصفات أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن كراسة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 تتضمن البيانات الأساسية من: المرحلة، والصف الدراسي، والمادة الدراسية، والزمن، والدرجة، وتاريخ الامتحان. 

مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

  1. أن تغطي أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 جميع أجزاء المنهج.
  2. أن تتدرج أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الورقة الامتحانية من السهل إلي الصعب.
  3. أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
  4. أن تغطي أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
  5. أن تتوزع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
  6. أن تكون الورقة الامتحانية أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
  7. المعلومة الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان، مثل: الأرقام، والإحصائيات، التواريخ؛ لأنها ليست أهدافًا اختبارية.
  8. أن تكون المواد التعليمية المصاحبة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، الخرائط، والجداول، والرسوم البيانية واضحة وسليمه علميًا وفنيًا.
  9. أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة تقيس المستويات المعرفية المختلفة.
     

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