إجراءات تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم السبت، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية في محافظة الغربية؛ لمتابعة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام واستعراض الآليات المنظمة لها.

وشدد وزير التربية والتعليم على إجراءات ضمان تأمين والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية باستخدام تقنية الباركود لضمان حقوق ومصلحة الطالب.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لمختلف المراحل.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية قبل دخول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وكذلك تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ التوجيهات والإجراءات المتعلقة بضبط سير لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

مراجعات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

وأكد وزير التربية والتعليم تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس هذه المراجعات، بحد أقصى ثلاثة مقار في كل إدارة تعليمية.

ونبه وزير التربية والتعليم بقيام موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية.

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحديد موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 يوم 8 مايو.

وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني يوم 23 مايو 2024 بحسب الجدول المقرر في كل محافظة.

ووضعت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الفترة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن البيانات الأساسية التي يجب وضعها في أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

