الاتحاد السكندري يتوج ببطولة كأس مصر للسلة على حساب الأهلي

خسر الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بطولة كأس مصر أمام فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 68-65، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس.

أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن يفوز الاتحاد بنتيجة 68-65.

وجاء تتويج الاتحاد السكندري ببطولة كأس مصر لكرة السلة بعد غياب 3 سنوات، وللمرة الثانية عشر في تاريخه.

وكان الأهلي قد تأهل للدور النهائي بفوز مثير على فريق الجزيرة، بينما حقق الاتحاد السكندري فوزًا مريحًا على الزمالك بنتيجة 76-68 في اللقاء الذي أقيم بينهما قبل يومين.