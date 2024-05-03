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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد السكندري يتوج ببطولة كأس مصر للسلة على حساب الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

خسر الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بطولة كأس مصر أمام فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 68-65، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس.

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أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن يفوز الاتحاد بنتيجة 68-65.

وجاء تتويج الاتحاد السكندري ببطولة كأس مصر لكرة السلة بعد غياب 3 سنوات، وللمرة الثانية عشر في تاريخه.

وكان الأهلي قد تأهل للدور النهائي بفوز مثير على فريق الجزيرة، بينما حقق الاتحاد السكندري  فوزًا مريحًا على الزمالك بنتيجة 76-68 في اللقاء الذي أقيم بينهما قبل يومين. 

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