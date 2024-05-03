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الجمعة 03 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

محام يحمل المرأة مسؤولية التحرش واستشاري علم نفس ترد (فيديو)

التحرش
التحرش

زعم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والمتخصص في الشأن الأسري، أن مسئولية التحرش تقع على المرأة، لأن الرجل بطبيعته مائل للتعدد ومزواج.

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حبس ثلاثيني تحرش بفتاة من ذوي الإعاقة

وأضاف خلال لقائه في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، الخميس، أن الفتاة لديها سلاح الإشارة واستثارة غريزة الرجل وسرعان ما يستجيب الرجل لهذه الإشارة.

وأوضح أن التحرش جريمة أنثوية في المقام الأول ولهذا لا يعني أنني أطلق المبررات الزائفة للمتحرش، متسائلا: الست ليه بتلبس قصير وعريان الراجل عينيه زايغة"، موضحا أن المتحرش هو ضحية امرأة استثارته أو امرأة أهملت في تربيته.

وأشار إلى أن سلاح المرأة في التحرش هو العين، والمتحرش يستقبل هذه الإشارة ويترجمها إلى همس أو لمس، ولذلك يجب على المرأة أن تكون على قدر من الاحترام والوقار في ارتداء ملابسها.

استشاري علم نفس ترد عليه

وعلقت الدكتورة شيرين درديري، استشاري علم النفس والعلاقات الأسرية، أن ارتكاب جريمة التحرش تشير إلى وجود مشكلة نفسية داخل مرتكب هذا الفعل المشين واللاأخلاقي.

وأكدت أن من صفات الرجل الذي يمتلك نخوة لا يمكن أن يرتكب مثل هذه الأفعال القبيحة، مشددة على أن ارتكاب جريمة التحرش بدافع انتقامي من تعرضه للظلم على يد فتاة أمر غير مبرر وغير اللجوء إلى طبيب نفسي. 

ووجهت درديري نصيحة إلى الفتيات بعدم نشر صور غير لائقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مضيفة أن هذا الأمر لا خلاف عليه، ويحميهم من التعرض للتحرش الإلكتروني.

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