ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على ممرضة أنهت حياة شاب طعنًا وسط الشارع أثناء مشاجرة نشبت بينهما لتحرش الضحية بها وتعديه على والدها بالمقطم.

فى وسط الشارع ممرضة تطعن شاب تحرش بها وضرب والدها بالمقطم

وكانت قد تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة في إحد شوارع بدائرة قسم شرطة المقطم ووجود قتيل.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ ومكان الجريمة وبالفحص تبين العثور على جثة هامدة، وبه طعنتان نافذتان في البطن وأن ممرضة وراء الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن الممرضة تعرضت لتحرش من المجني عليه، ما دفع والدها للتشاجر مع المجني عليه فنشبت مشاجرة بالمقطم.

وتوصلت التحريات إلى أنه على إثر المشاجرة طعنت الممرضة الشاب حتى أنهت حياته وسط الشارع، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لموقع بالجريمة والاستماع لأقوال شهود العيان على الحادث.

جرى اتخاذ الإجراء القانونية وتولت النيابة التحقيقات، ونقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين تحديد أسباب الوفاة.

ومن جهة اخرى كشفت التحريات الأولية التى أجرها رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، لغز مقتل عامل دليفري على يد عاطل في منطقة المطرية.

ليلة حمراء على الفيس بوك.. وراء مقتل عامل دليفري فى المطرية

وشرحت التحريات أن المتهم استدرج الضحية عن طرق إيهامه بأنه “فتاة” عبر إرسال رسائل على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” لإغرائه بإقامة علاقة محرمة، وبالفعل اتفقا على أن يحضر إليه داخل شقته لقضاء ليلة حمراء.



وأضافت التحريات: وصل عامل الدليفري إلى منطقة المطرية وهناك تفاجأ بأنه من كان يرسل له الرسائل شاب، ليخطط لاستدراجه وسرقته، فوقعت بينهما مشاجرة فأقدم العاطل على طعن الشاب بطعنتين في جسده بسلاح أبيض “مطواة” فلقي مصرعه في الحال.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورود بلاغ لقسم شرطة المطرية، يفيد بإخطاره من غرفة عمليات النجدة بوقوع جريمة قتل عامل دليفري داخل شقة عاطل في دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد .أ» به طعنتان بالجسد. وتحرّر محضر بالواقعة وجرى إخطار جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.