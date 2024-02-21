عاجل
إطلاق BMW الفئة الخامسة الجديدة كلياً وi5 الكهربائية في مصر
الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس ثلاثيني تحرش بفتاة من ذوي الإعاقة

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس شاب متهم  بالتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة التبين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبين  من خلال التحقيقات أن المتهم بالغ من العمر 36 سنة عامل، وجار المجنى عليها، وقام بمحاولة تقبيل المجنى عليها وهى من ذوي الهمم وتبلغ من العمر17 سنة، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، أثناء صعودها سلم العقار سكنها، وقام أحد الجيران بمشاهدة المتهم في هذه الأثناء وإبلاغ والد الفتاة.

كان قد ورد بلاغ لضباط مباحث التبين من الأهالي، مفاده تمكنهم من ضبط شاب، أثناء التحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهم بملامسة أجزاء حساسة من جسد المجني عليها والتحرش بها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مواد متعلقة

حبس 4 تجار مخدرات فى البساتين

محكمة النقض تقضي بالإعدام على المتهم بقتل شاب تحرش بزوجته بروض الفرج

الجريدة الورقية