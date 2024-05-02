الزراعة: مصر حريصة على تعزيز التعاون العربي في مجال الزراعة والأمن الغذائي

تحدث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة حاليا في العاصمة السعودية الرياض .

أهمية دور المنظمة في تقديم المساعدة للدول العربية

وأكد على أهمية دور المنظمة في تقديم المساعدة للدول العربية في بناء نظم زراعية عربية مرنة وقادرة على الصمود دعما لبرامج الأمن الغذائي العربي خاصة في ظل التحديات والمستجدات بالغة الأهمية.

كما اكد القصير على الاهتمام بالبحوث والدراسات التطبيقية التي ترتكز على الابتكار واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة والتي تسهم في زيادة الإنتاجية لتوفير الغذاء للشعوب العربية مع أهمية توفير التمويل المطلوب لها بصورة مستدامة.

حرص جمهورية مصر العربية على التعاون التام مع اشقائنا في الدول العربية

القصير أشار أيضا إلى حرص جمهورية مصر العربية على التعاون التام مع اشقائنا في الدول العربية لتحقيق قدر كبير من التكامل لدعم منظومة الأمن الغذائي العربي. مع التركيز على البرامج التي تعالج القضايا المتعلقة بنقص الغذاء والاثار السلبية للتغيرات المناخية.

واختتم كلمته بضرورة وضع معايير علمية لتقييم أداء المؤسسات وتوجيه خطط العمل خلال المرحلة القادمة لتنفيذ مشروعات قطرية وإقليمية مشتركة تستفيد منها دولنا العربية جميعا.

هذا فضلا عن تدعيم وتقوية هذه المنظمات والمؤسسات والتي تشكل الاذرع الفنية لمنظمات العمل العربي المشترك.

المناطق الجافة والأراضي

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في الاجتماعات المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض للمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة " أكساد" وكذلك اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بحضور بعض السادة وزراء الزراعة العرب وكذلك المنظمات العربية والدولية.