تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهم بقتل زوجته بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إثر مشاجرة بينهما.

رجل يتخلص من زوجته في مشاجرة بالقليوبية



وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بقيام شخص بالتخلص من زوجته بدائرة القسم.



وكشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة مقتل ربة منزل تدعي "نادية" 32 عام علي يد زوجها ويدعي "محمود.ج" وشهرته محمود القط وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية وقيام زوجها بالتعاطى الدائم للمواد المخدرة قام علي إثرها المتهم بالتعدى عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط المتهم.

ومن جهة أخرى حددت محكمة استئناف القاهرة، محاكمة المتهم بــ قتل الطفلة السودانية جانيت، جلسة 7 من شهر مايو الجاري لنظرها أمام الدائرة المختصة.

7مايو.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية جانيت



وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، احال المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس.

تلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها التي تبلغ من العمر عشرة أشهر بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وبسؤال والدي الطفلة، تبين أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، وهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

وفى سياق متصل قبضت شرطة منطقة الرياض على المقيم اليمني، عمر عبد النور عبد الوهاب، نتيجة تحرشه بامرأة، وأعلنت شرطة العاصمة إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.