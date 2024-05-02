تشكيل تشيلسي في مواجهة توتنهام بالدوري الإنجليزي

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة توتنهام هوتسبير، خلال المباراة التي تقام بينهما في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.





ويخوض تشيلسي اللقاء بتشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

الدفاع: ألفي جيلكريست، بنوا بدياشيلي، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا

خط الوسط: كونور كالاجر، مويسيس كايسيدو، كول بالمير.

خط الهجوم: ميخاليو مودريك، نيكولاس جاكسون، نوني مادويكي.

ويلعب تشيلسي مواجهة الليلة محتلاً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما يأتي توتنهام هوتسبير في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.