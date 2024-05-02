تحصين 92 ألف رأس ماشية ضد الحُمى القُلاعية والوادي المُتصدع ببني سويف

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير الذي تعده مديرية الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 91 ألف و934 رأسا، منها( 83ألف و274 من الأبقار، و 8660 من الجاموس والأغنام)، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من مارس الماضي وحتى أول مايو الجاري.

وأشار مدير عام الطب البيطري الدكتور أحمد الجبالي، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد تم الإعداد والتجهيز للحملة ،وتوفير فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.

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