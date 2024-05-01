انطلقت فعاليات المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس تحت عنوان "مستقبل النسوية في الوطن العربي" بشكل مباشر و الكترونيا عبر تطبيق Zoom.

انعقد المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي ببنات عين شمس بالتعاون مع منظمة المرأة العربية وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

ترأس المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي ببنات عين شمس الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات، والدكتورة حنان الشاعر وكيلة الكلية للدراسات العليا مقررا للمنتدى، والدكتورة عزة خليل مدير تحرير المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل أمينا للمنتدى.

جلسات المنتدى العلمي لوحدة النشر العلمي ببنات عين شمس

ويمتد المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي ببنات عين شمس على مدار يومين متضمنا ثلاث جلسات لعرض ومناقشة البحوث في مجال النسوية وكذلك مائدة مستديرة بعنوان " مستقبل النسوية في العالم العربي: بين الواقع والمأمول" كما يتضمن ورشة عمل بعنوان " آفاق البحث العلمي في مجال الاسرة".

ويعكس حجم المشاركات بأوراق عمل في المنتدى الحالي وتنوعها أهمية وحيوية قضية المساواة في الفرص بين المرأة والرجل فكما أن هناك رجال يمتلكون القدرات التنفيذية والابتكارية والقيادية التي يمكن أن تخدم مجالات العمل المختلفة فان هناك من النساء أيضا من يمتلكن قدرات ابتكارية وتنفيذية وقيادية تمكنهن من الاسهام في النهوض بالمجتمع.

ويشارك في المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي ببنات عين شمس باحثين من عدة دول عربية إلى جانب الباحثين المصريين، مما يثري النقاشات حول قضايا النسوية، والخروج بتوصيات مثمرة تقدم لصناع القرار بالمجتمعات العربية للنهوض بوضع المرأة، والأسرة، والمجتمعات المحلية.

وسوف يتم نشر البحوث وأوراق العمل المقدمة في المنتدى في عدد خاص من المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل، التابعة لوحدة النشر العلمي بكلية البنات بجامعة عين شمس.