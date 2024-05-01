تنظيم يوم ثقافي تشيكي في ألسن عين شمس

نظمت كلية الألسن في جامعة عين شمس يومًا ثقافيًا تشيكيًا، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف الدكتور عمرو شطوري رئيس قسم اللغة التشيكية.

وحضر اليوم الثقافي في ألسن عين شمس سفير دولة التشيك بالقاهرة إيفان يوكل والمستشار الثقافي والإعلامي بالسفارة اولدرشيخ فوندروشكا، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضحت عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس أن برنامج اللغة التشيكية تم اعتماده من هيئة ضمان الجودة، مشيرة إلى أنه القسم الوحيد المعني بتدريس اللغة التشيكية على مستوى الشرق الأوسط.

وقدم طلاب قسم اللغة التشيكية في ألسن عين شمس عدد من الأنشطة التي تعبر عن اجادتهم للغة التشيكية ومعرفتهم بالثقافة والأدب التشيكي مما أثار إعجاب الحضور وحظي باشادة السفير التشيكي بالقاهرة، وقد تضمنت العروض الفنون المختلفة من غناء وتمثيل والقاء شعر ورسم لأهم المعالم التشيكية، وكذلك مسرح العرائس والمسابقات الثقافية وترجمة الشاشة وغيرها.

رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير التشيكي

واستقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس السيد إيفان يكل سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور عمرو شطوري استاذ ورئيس قسم اللغة التشيكية بكلية الألسن.

وأكد رئيس جامعة عين شمس التاريخ الطويل للعلاقات بين مصر والتشيك؛ واستعرض مجهودات الجامعة واستراتيجيتها للتطور المستمر في ظل التطورات العالمية، منوها بتطلع الجامعة لشراكات فعالة مع الجامعات التشيكية لتعزيز التعاون المشترك.

وألقي رئيس جامعة عين شمس الضوء على تاريخ انشاء كلية الالسن وما تضمه من عدد كبير من الاقسام التي تقوم بتدريس عدد كبير من لغات وثقافات العالم.