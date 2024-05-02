ثقافة سوهاج تنظم ندوة "عيد العمال في ظل الجمهورية الجديدة"

نظم قصر ثقافة سوهاج، اليوم الخميس، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وإقليم وسط الصعيد الثقافي، ندوة بعنوان" عيد العمال في ظل الجمهورية الجديدة"، وذلك بالتزامن مع عيد العمال، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، ورئيس جامعة سوهاج الأسبق، والدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، والنائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، و ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي .

ودارت الندوة حول دور العمال في ظل الجمهورية الجديدة، وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، في ظل ما تشهده مصر من مشروعات تنموية عملاقة في كافة المجالات، والتي قامت بسواعد أبنائها العمال في جميع ربوع محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة سوهاج، وإقامت المجمعات الصناعية المختلفة، واهتمام الدولة بالحفاظ على الحرف التراثية اليدوية، وتقديم الدعم الكامل لعمال مصر الأوفياء في مختلف المواقع في " المصانع، والمشروعات، والحرف اليدوية، واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر" .

وتم خلال الندوة تكريم رائدات صناعة التلي بمحافظة سوهاج، نظرا لتميزهم وإبداعهم في حرفة التلي التراثية والتي تشتهر بها المحافظة، حيث تم إعتماد العلامة التجارية " تلي شندويل ".