التوت الأزرق مفيد لصحة الدماغ والعين.. 7 فوائد لا تعرفها عنه

من بين جميع أنواع التوت، يحتوي التوت الأزرق على أكبر عدد من الخصائص المفيدة لصحتناـ لأنه يحتوي على كمية منخفضة من السعرات الحرارية والكثير من العناصر الغذائية القيمة.

فوائد تناول التوت الأزرق

صحة العين

يسمح التوت الأزرق للعين بالتكيف بشكل أفضل مع الظلام لأنه يحتوي على الأنثوسيانين - أصباغ تزود التوت بلونه وهي تساعد العين على تجديد جزيئات مستقبلات الشبكية.

مضادات الأكسدة

تحارب هذه المواد مجموعة متنوعة من الأمراض وتقلل من آثار الجذور الحرة على صحتنا والتوت الأزرق غني بشكل خاص بالفلافونويدات المضادة للأكسدة، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات وتقوي جهاز المناعة.

صحة الدماغ

يحتوي التوت الأزرق على مستويات متزايدة من مضادات الأكسدة التي تمنع الإصابة بخرف الشيخوخة، الذي يحرم الإنسان من الذاكرة وتظهر الأبحاث أن التوت الأزرق له تأثير إيجابي على مناطق الدماغ المسؤولة عن الذكاء.

الحماية من التهاب المثانة

مثلما يساعد التوت البري في علاج التهابات المسالك البولية، فإن التوت الأزرق مفيد أيضًا لالتهاب المثانة والعديد من الأمراض الأخرى المشابهة يحتوي على مواد مضادة للالتصاق تمنع البكتيريا من الالتصاق بجدران المثانة.

يحدث التهاب المثانة في أغلب الحالات عندما تكون هناك عدوى ناتجة عن البكتيريا ويطلق على هذه الحالة عدوى الجهاز البولي وقد تكون الإصابة بعدوى في المثانة سببًا للألم والانزعاج. وقد تصبح هذه الحالة مشكلة طبية خطيرة إذا وصلت العدوى إلى الكليتين.

القيمة الغذائية

على عكس العديد من الفواكه، يحتوي هذا التوت على كمية منخفضة من السعرات الحرارية، ولكنه يحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية وتشمل هذه المغنيسيوم والفيتامينات C وK والألياف والتوت الأزرق غني بالمياه، وهو مفيد لترطيب البشرة وجعلها متوهجة لأنه يحتوي على الحد الأدنى من الكربوهيدرات.

الحماية من مرض السكري

غالبًا ما يحلم مرضى السكري بتناول شيء حلو. لكن الأطباء غالباً ما يمنعونهم حتى من تناول الفاكهة ومع ذلك، يحتوي التوت الأزرق على مكونات نشطة بيولوجيا تلغي التأثيرات السلبية للأطعمة الحلوة على مستويات السكر في الدم وأقوى مضادات الأكسدة في هذا الصدد هي مادة الأنثوسيانين التي تزيد من حساسية الأنسولين.

صحة القلب

يقلل التوت من مستوى الكوليسترول "الضار" وضغط الدم، وكلا هذين العاملين مسؤولان عن مشاكل في القلب والأوعية الدموية ومضادات الأكسدة تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.