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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس أفريقيا لسيدات الطائرة .. السجون الكيني يتفوق على بطل الكاميرون

بوابة الوفد الإلكترونية

تفوق فريق السجون الكيني للكرة الطائرة «سيدات»، على مايو كاني الكاميروني 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي ينظمها الأهلي.

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تشكيل البنك الأهلى أمام الزمالك فى الدورى

أقيمت المباراة ظهر اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت منافسة قوية بين الفريقين لانتزاع الفوز والذي حسمه فريق السجون بصعوبة.

تقدم مايو كاني الكاميروني في المباراة من خلال الفوز بالشوطين الأول والثاني بنتيجة 25-21، 25-21، ونجح فريق السجون الكيني في العودة للمباراة من خلال الفوز بثلاثة أشواط متتالية بنتيجة 25-23، و25-20، و15-10.

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