الخميس 02 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل البنك الأهلى أمام الزمالك فى الدورى

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك وذلك ضمن مباريات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
 

txt

تغريم مرتضي منصور 400 ألف جنيه لصالح مستشار النادي الأهلي


 وجاء التشكيل على النحو التالى ..
 حراسة المرمى حسن شاهين.
 خط الدفاع محمد عبد الغنى، ايمن اشرف، احمد ربيع، يعقوبو.
 خط الوسط سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، ياو انور.
 خط الهجوم كريم بامبو، اسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى احمد صبحى، محمود قاعود، عاصم صلاح، محمد بسيونى، احمد مدبولى، جريندو، ابراهيم حسن، احمد النادرى، الجزار.

مواد متعلقة

عودة السعيد وماهر لتشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

الجريدة الورقية