في الحومة

الخميس 02/مايو/2024 - 07:08 م 5/2/2024 7:08:09 PM

- حديث المدينة اليوم هو عرض مدرسة الزهراء الشمالية للايجار لأنها وفق ما ورد على لسان رئيس مجلس إدارة الشبان المسلمين بالمنيا من أن المدرسة تتكبد خسائر كبيرة منذ سنوات، ولما كنت عضو جمعية عمومية بالشبان وعضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية المالكة لمد رسة الزهراء الجنوبيه بالمنيا والتى من ارباحها قمنا بشراء ٥٧٦٠ مترا فى مدينة المنيا الجديدة وقمنا ببناء مدرسة ابتدائى واعدادى ونجهز لبناء المدرسة الثانوى ولدينا إدارة فى الجمعية والمدارس لجودة وتطوير التعليم، ولا اخفيكم سرا ان ما يحدث فى جمعية الشبان ومدرسة الزهراء الشمالية نتيجة طبيعية للبذخ والانفاق واهدار الأموال، فتخيل أن المال العام أصبح مستباحا فتقام مأدبة غداء من أكبر المطاعم للحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية فى كل اجتماع وهذا يكبد الجمعية عشرات الآلاف، والجمعية الوحيدة التى بها إدارة للأمن للأبهة والتى يكفيها حارس واحد، وتم تعيين العديد من العمال والموظفين فى المدرسة للاقارب والمعارف بدون حاجة العمل، ولقد اعترضت في اجتماع الجمعية العمومية على فكرة عرض المدرسة للإيجار؛ لعدة أسباب: اولا من حيث شكل الانتقاد فلم يتم اخطارنا بخطاب مرسل بعلم الوصول به جدول اعمال، ولكن علمت بالاجتماع بالصدفة، ثانيا أن مدرسة الزهراء الشمالية هي النشاط الرئيسى للجمعية ويجب ان تقوم به على أحسن وجه، ثالثا أن الجمعية لا تهدف للربح ويجب عليها أن تسعى أن تقدم منتجا تعليميا يخدم المجتمع وتساهم في تطوير العملية التعليمية بعيدا عن التجار وسماسرة التعليم، وهذا هدف رئيسى فى نشاط الجمعية، رابعا أن بالجمعية العمومية العديد من رجال التعليم الذين يجب الاستعانة بخبراتهم التعليمية لنجاح المدرسة ووضعها في مقدمة المدارس الخاصة، خامسا أن موقع المدرسة فريد ولا مثيل له فى المحافظة، حيث تقع فى الحى الراقى فى منتصف المدينة على كورنيش النيل، سادسا أن عملية التقويم المالى بعد التعويمات ورفع الحد الأدنى للاجور وما قد يستتبعه وما يترتب عليه من تشريعات اقتصادية تجعل من الصعب على المؤسسات الكبرى أن تضع دراسة حقيقية لتصورات مستقبلية، ومن ثم فإن رسوم الدراسة قد تتضاعف إلى مدى لا يمكن وضعه فى الحسبان، وبالتالي اى إيجار سيمثل خسارة كبيرة للجمعية والمدرسة، سابعا أن الموافقة على البيع تمت بدون عرض دراسة عن الخسائر وضرورة التأجير، ثامنا أن هناك عدم شفافية فتلاحظ للحضور أن من بقاعة الاجتماع لم نرهم من قبل، فإثارة الريبة لدى عدد كبير لربما انهم ليسوا أعضاء جمعية عمومية، ولهذا طلب أن يكون التصويت بالاقتراع السرى واقر الأستاذ شمس رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية هذا الطلب، وذلك بصفته رقيبا على هذا الاجتماع ولم يتم الأخذ برأيه وفى النهاية يجب أن تكون الشفافية عنوانا لعمل الجمعيات الأهلية، ولكوني عضو جمعية عمومية فإنني اناشد السيد محافظ المنيا والسيد وكيل وزارة التضامن بالمنيا فحص اعمال جمعية الشبان المسلمين بالمنيا، وبطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الاخيرة الذى أقر عرض مدرسة الزهراء الشمالية للايجار، والشكر موصول للمرحوم الدكتور أحمد رفعت رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية ومجلسه ومجلس الادارة الحالي، برئاسة الدكتور عمر سعد، فأنتم اهل للفخر والاعتزار فأثبتم بحسن ادارتكم وحرصكم علي المال العام أن النجاح لا يكون الا للمخلصين وتعلمت اليوم أن دفع تكاليف الشاى والقهوة من أعضاء المجلس درس مهم ونهنئكم قريبا علي انشاء المدرسة الثانوى.

