الخميس 02 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وزير الرياضة خلال استقباله هنا جودة: مصر تدعمك وننتظر تتويج أولمبي

بوابة الوفد الإلكترونية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  اليوم بلاعبه وبطلة المنتخب المصري هنا جودة اليوم بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي .
وتوجه وزير الرياضة بحديثه مع بطلة المنتخب المصري لتنس الطاولة هنا جودة أننا هدفنا بالتعاون مع الأسرة  من اجل بناء شخصية البطل ونقف خلفك وندعمك في جميع الأوقات ، مضيفا ان مستقبلك الرياضي سيكون مشرقا  لكي خاصة وأنتي ما زلتي صغيرة وأمامك الكثير لتحقيقه علي المستوي الرياضي .
ومن جانبها أكدت هنا جوده أنها تبذل اقصي ما بوسعها في التدريب خاصة في ظل الدعم الكبير واللامحدود من وزارة الرياضة من اجل تحقيق افضل النتائج للمنتخب المصري لتنس الطاولة .
 

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