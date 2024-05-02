الدكتور شعبان الأمير يفوز بجائزة الباحث العربى المتميز لعام 2024

أعلنت اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي التاسع لمعامل التأثير العربي والمقام بجامعة أبوظبي عن فوز الدكتور شعبان الأمير استاذ ترميم الآثار ورئيس قسم الترميم فى كلية الآثار بجامعة الفيوم، بجائزة الباحث العربي المتميز لعام ٢٠٢٤.وذلك في الجلسة الإفتاحية للمؤتمر اليوم الخميس بالمسرح الكبير بجامعة أبوظبي.

الامير يهدى الجائزة ل مصر

تسلم الدكتور شعبان الأمير الجائزة من الدكتور حمد إبراهيم عضابي، نائب رئيس جامعة أبوظبي والدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي وأمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية والدكتور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي - رئيس شرف المؤتمر والدكتور عبد المجيد بن عمارة ، أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمى العربية والدكتور محمود عبد العاطي، رئيس معامل التأثير العربي - رئيس المؤتمروالدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.

وأكد الدكتور شعبان الأمير عقب تسلمه الجائزة انه يفخر بهذه الجائزة ويهديها الى جامعته العريقة - جامعة الفيوم واسم الوطن الحبيب مصر قاهرة المعز ارض الفيروز ارض الكنانة وانه شرف كبير له حصوله على هذه الجائزة فى حضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربية و ورؤساء الجامعات العربية المختلفة والقيادات والباحثين من مختلف الجامعات والخبراء من المراكز البحثية بالدول العربية.