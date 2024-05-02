عدم تحمل الجسم للحليب يشير إلى الإصابة بورم

وفقا لأخصائية أمراض الجهاز الهضمي ناتاليا شولجا، فإن عدم تحمل الحليب الذي يحدث فجأة لدى شخص بالغ يمكن أن يكون علامة على تغيرات خطيرة في الجسم.

في الآونة الأخيرة، كان هناك الكثير من الحديث عن حقيقة أن البالغين لا ينبغي أن يستهلكوا الحليب، لأن جسمهم يفقد القدرة على امتصاص هذا المنتج بشكل صحيح، أوضحت طبيبة الجهاز الهضمي ناتاليا شولجا في الواقع، العديد من البالغين يتحملون الحليب بشكل طبيعي تمامًا.

وأشارت الأخصائية في مقابلة إلى أن قدرة الجسم على هضم الحليب بعد الطفولة تتحدد بالوراثة، ويتم تنشيط الجين المسؤول عن تحلل مكونات الحليب (في المقام الأول سكر اللاكتوز في الحليب) في الأمعاء لدى بعض الأشخاص، ويتم تعطيله لدى البعض الآخر لذلك فإن بعض الناس يتحملون الحليب جيدًا والبعض الآخر لا يتحمله.

وهناك ثلاثة أنماط وراثية رئيسية للناس. النوع الأول يفقد القدرة على هضم سكر الحليب تماماً بعد عمر 3 سنوات، والثاني قادر على امتصاصه في هذا العمر بكميات قليلة، أما النوع الثالث فهو يمتص الحليب بشكل كامل في مرحلة البلوغ .

وأضافت طبيبة الجهاز الهضمي أن التغيير الخطير المحتمل في عمل الجسم البالغ هو عدم قدرته المفاجئة على هضم الحليب وقد يكون مثل هذا "التمرد" للجسم ضد الحليب بمثابة نقص ثانوي في اللاكتيز ناتج عن تطور الأمراض، وعلى سبيل المثال، قد يشير هذا إلى عمليات الورم.

وامتصاص سكر اللاكتوز الموجود في الحليب يتأثر بحالة الأمعاء، وحذرت الخبيرة من أنه في حالة وجود عمليات التهابية أو ورم أو عدوى معوية أو عدوى طفيلية، يحدث نقص ثانوي في اللاكتيز.

كيف تفهم أنك تعاني من عدم تحمل الحليب؟

عندما تفقد الأمعاء كمية كافية من إنزيم اللاكتاز، فإنها لا تستطيع تحليل سكر الحليب بشكل طبيعي، وحيث يتم تخمير هذا الأخير بواسطة البكتيريا، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الغازات، وقرقرة في المعدة، وانتفاخ وانتفاخ البطن بعد شرب الحليب. من الممكن أيضًا حدوث الإسهال والتشنجات والألم والشعور بالضيق العام.

إذا ظهرت أعراض عدم تحمل الحليب على شخص بالغ يتحمل عادة الحليب، فأنت بحاجة إلى استشارة الطبيب ومعرفة ما إذا كان مظهره مرتبطًا بعلم الأمراض.