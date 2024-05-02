الخميس 02 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصر تستضيف بوركينا فاسو ٧ يونيو و تواجه غينيا ١٠ يونيو في تصفيات كأس العالم

بوابة الوفد الإلكترونية

تلقى إتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الدولي  لكرة القدم-  بتحديد مواعيد مباريات منتخب مصر في شهر يونيو حيث يستضيف منتخب بوركينا فاسو يوم ٧ يونيو بالقاهرة في اطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .
بينما يواجه منتخب مصر منتخب غينيا بيساو يوم ١٠ بملعب الأخير .

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى  التي يحدد خلالها الاتحاد  الأفريقي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي،  مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ، وإلغاء النظام المتبع قبل بذلك بمنح الاتحادات الأهلية تحديد مواعيد المباريات .

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